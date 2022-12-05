Adım adım geliyor! İlk resmi teklif yapıldı...
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın için resmi teklifte bulunduğı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydın için resmi teklifte bulunduğı belirtildi.
Bir süredir çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'nin stoperdeki ilk hedefi de ortaya çıktı.
Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, listenin başında bulunuyor.
Kanarya savunma bölgesindeki sayısal eksikliği Samet Akaydın'ı alarak kapatmayı planlıyor. İlk hedef olarak düşünülen başarılı oyuncu için Adana Demirspor'a resmi teklif yapıldı.
28 yaşındaki savunma oyuncusu için Akdeniz temsilcisine 1.7 milyon euro'luk bir teklif götürüldü.
Adana Demirspor kulübünün idarecileri takas tekliflerini kabul etmedikleri için rakamın biraz daha yükseltilmesini istiyorlar.
Adana Demir'in hocası Vincenzo Montella "Umarım Samet kış transferinde bizden gitmez" diyerek ilk sinyali vermişti.
Bu sezon Akdeniz ekibinde 13 maça çıkan Samet Akaydın 1 gol kaydetti. Türkiye A Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.