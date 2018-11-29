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Adım adım Avrupa Baharı’na

Akaryakıt zammına isyanla başlayan protestolar, Sarı Yelekliler’in yönetiminde AB’yi tehdit eder boyuta ulaştı. AB ülkeleri, 12 gündür süren olayların kendilerine de sıçramasından endişe ediyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:39

Muhammet Kutlu  Ankara

Fransa tarihinin en çalkantılı günlerini yaşarken, yaşanan olaylar tüm Arupa’yı korkutuyor... 17 Kasım’da, akaryakıt zammı ve Fransa lideri Emmanuel Macron’un Elysse Sarayı’nda yaptığı 500 bin euroluk tefrişat giderine isyanla başlayan protestolar, Sarı Yelekliler’in yönetiminde AB’yi tehdit eder boyuta ulaştı. Akit’in yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Sarı Yelekliler hareketi, polis şiddetine tepkiyle büyüyen bir hareket. 30 direniş bölgesi lideri içinden seçilen 8 sözcü arasında, eski kamyon direnişçilerinden Eric Drouet ve Priscilla Ludosky, tanıdık isimler olarak öne çıkıyor. Sarı Yelekliler’in sözcüleri hiçbir dış güç ya da siyasi hareket ile bağlarının olmadığını, tek amaçlarının sömürülmeden onurlu yaşamak olduğunu belirtiyor.

En büyük ayaklanma!

Kanlı bir iç savaşa dönüşme emaresi gösteren olaylar, Fransız İhtilali’nden bu yana ülkede patlayan en büyük ayaklanma olarak gösteriliyor. Bu da diğer AB ülkelerini oldukça tedirgin ediyor. Polisin göstericilere el bombası atmasıyla iki kişi ölürken, olayların genelinde yüzlerce kişinin ağır yaralandığı belirtiliyor. Hasta çocuğuna ekmek ve süt almaya giderken polisin vahşi saldırısıyla ağır yaralanan bir annenin görüntüleri, ezilmiş insanların hırsla sokaklara inmesine neden oldu. “Sömürüldüğümüz yeter”, “Hegemonyaya hayır” diye bağıran eylemcilerin Macron istifa etmeden durmayacağı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:39
  1. Ankara
  2. Fransa
  3. Fransa lideri Emmanuel Macron
  4. Elysse Sarayı
  5. Sarı Yelekliler
  6. AB
  7. Akit
  8. Sarı Yelekliler hareketi
  9. Eric Drouet
  10. Priscilla Ludosky
  11. iç savaş
  12. Fransız İhtilali
  13. AB ülkeleri

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