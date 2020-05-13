Adilcevaz Belediyesinden vatandaşlara maske desteği

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Adilcevaz Aile Destek Merkezindeki kadın usta öğreticiler tarafından hijyenik ortamda üretimi yapılan maskeler, kurumların yanı sıra zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması ile birlikte maske kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlardan gerekli tedbirlere uymaları konusunda son derece dikkatli olmalarını istedi. Salgının başladığı ilk günlerden itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Gürsoy, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte seferber olduk ve ekiplerimizi kurarak hemen dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Caddeleri, sokakları, park ve bahçeleri, kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik. Bu çalışmalarımızı sürekli tekrarlayarak sürdürüyoruz. Bunun yanında maske dağıtımı noktasında da önemli adımlar attık. İlçemizdeki maske ihtiyacını karşılamak için kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle işbirliği yaparak maske üretimine başladık. İlçemizdeki aile destek merkezindeki kadın usta öğreticiler tarafından hijyenik ortamda üretimi yapılan maskeleri kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtmaya başladık. Bu çalışmada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatırız. Çok dikkatli olmakta fayda var. Evde kalalım, sokağa çıkmayalım. Bu illetin en büyük özelliği insanlar arasında çok kolay yayılabiliyor olması. Eğer biz dışarıda ne kadar az zaman geçirirsek, birbirimiz ile ne kadar az temas edersek, evlerde ne kadar çok kalırsak ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazsak bizim evde kalma süremiz kısalacaktır. Eğer bir an önce normal yaşama dönmek istiyorsak açıklanan tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor. Her birimiz sosyal izolasyonumuzu sağlamalıyız. Gücünü temas ortamından alan virüse karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız” dedi.