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Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

- Sarı-lacivertli kulüp, bonservisi elinde bulunan 33 yaşında Fransız stoperin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı

25 Ağustos 2019 Pazar 14:08
Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denildi.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.


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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:08
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