“Âdil-i Mutlak” hat sergisi açıldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin final etabı Antalya’da gerçekleştirildi. Albayrak Grubu’nun “Adalet” temasını merkeze alan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Karatay Medresesi’nde ziyarete açıldı. On şehirde yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan sergi, klasik hat sanatını çağdaş yorumla buluşturarak Anadolu’nun kültür damarını yeniden görünür kıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında on bir yıldır sürdürülen “Âdil-i Mutlak” hat sergisi, Antalya’da kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve Ziraat Katılım sponsorluğuyla gerçekleştirilen etkinlik, Karatay Medresesi’nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul’da başlayan sergi, on şehir ve altı bini aşkın kilometrelik rotanın ardından kültür yolculuğunu Antalya’da tamamladı.

Kültür politikalarında süreklilik vurgusu

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Vekili Ayhan Yazgan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Can Demir, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, hattatlar ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Yapılan konuşmalarda, geleneksel sanatların toplumsal hafızadaki yerinin korunması ve kültürel süreklilik ilkesinin güçlendirilmesi vurgulandı.

“Yeni tema yolda”

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, sergiye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek gelecek yıl için yeni tema hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Festivalin yirmi şehre ulaşmasını stratejik bir kültür başarısı olarak nitelendiren Hanönü, emeği geçen kurum ve sanatçılara teşekkür etti.

Adalet kavramının hat dilindeki tecellisi

Sergide, Kur’an-ı Kerim’de yer alan adalet vurgulu ayetlerin yorumlandığı on üç özgün eser bulunuyor. Hat sanatının yaşayan ustalarının kaleminden çıkan çalışmalar, klasik disiplin ile modern yorum arasında estetik bir köprü kuruyor. Harf ritmi, çizgi denge ve kompozisyon dili üzerinden ilahi adalet fikrinin sanat yoluyla idrakine imkân sunuluyor.

Karatay Medresesi'nde kültürle buluşma

Selçuklu mirası Karatay Medresesi, tarihî atmosferiyle sergiye anlamlı bir zemin oluşturdu. Antalya, kültür rotasının final durağı olarak klasik İslâmî sanatın ruh köklerine dikkat çeken bu organizasyona ev sahipliği yaptı. Sergi, Karatay Medresesi’nde ziyaretçilere açık olacak ve festival takvimi kapsamında Antalya programını sürdürecek.

Yenişafak