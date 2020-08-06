Adil Gür'e sert çıkış: Şark kurnazı, haddini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'e sert tepki gösterdi.

Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları, algı yönetimi metotları üzerinden geçimini sağlayan Adil Gür gibi şark kurnazı kamuoyu araştırmacılarını rahatsız etmektedir. Çünkü Devlet Bahçeli, algı yönetimi sonuçlarını değiştirebilecek siyasi hamleler yaparak politika mühendisliğine soyunan bu gibi çorbacıların hesaplarını bozmaktadır. Bu nevinden âdemlerin MHP tipi şiddetli karın ağrılarının sebebi budur. MHP; küçük ve yanlış hesapları ters yüz etmeye, kirli oyunları bozmaya devam edecektir. Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan Adil Gür haddini bilmelidir." ifadelerini kullandı.