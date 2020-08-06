  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Adil Gür'e sert çıkış: Şark kurnazı, haddini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'e sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 00:05:00 -
Adil Gür'e sert çıkış: Şark kurnazı, haddini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'e sert tepki gösterdi.

Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasete yön veren ustaca çıkışları, algı yönetimi metotları üzerinden geçimini sağlayan Adil Gür gibi şark kurnazı kamuoyu araştırmacılarını rahatsız etmektedir. Çünkü Devlet Bahçeli, algı yönetimi sonuçlarını değiştirebilecek siyasi hamleler yaparak politika mühendisliğine soyunan bu gibi çorbacıların hesaplarını bozmaktadır. Bu nevinden âdemlerin MHP tipi şiddetli karın ağrılarının sebebi budur. MHP; küçük ve yanlış hesapları ters yüz etmeye, kirli oyunları bozmaya devam edecektir. Siyasi parti ve liderlere ayar vermeye çalışan Adil Gür haddini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı