Adil Gevrek'ten VAR tepkisi
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 3-0'lık skorla kaybettikleri Beşiktaş maçında VAR hakemine sert tepki gösterdi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Gevrek, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Türkiye'ye göre Rosier'in pozisyonu penaltı. VAR'ın başında olanlar ya art niyetlidir, ya bilmiyordur, ya da çekirdek yiyordur. Başka bir ihtimal yok."
Deniz Ateş Bitnel: El doğal konumda değil
Deniz Ateş Bitnel: "Rosier'in eline çarpan top Penaltı olmalıydı. El doğal konumda değil"
A Spor yorumcularının pozisyon hakkındaki yorumu:
Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı
Reha Kapsal: Penaltı
Levent Tüzemen: Penaltı
Gökhan Keskin: Penaltı.