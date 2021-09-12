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Spor Adil Gevrek'ten VAR tepkisi
Spor

Adil Gevrek'ten VAR tepkisi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 3-0'lık skorla kaybettikleri Beşiktaş maçında VAR hakemine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 01:44:00 -
Adil Gevrek'ten VAR tepkisi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Gevrek, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye'ye göre Rosier'in pozisyonu penaltı. VAR'ın başında olanlar ya art niyetlidir, ya bilmiyordur, ya da çekirdek yiyordur. Başka bir ihtimal yok."

Deniz Ateş Bitnel: El doğal konumda değil

Deniz Ateş Bitnel: "Rosier'in eline çarpan top Penaltı olmalıydı. El doğal konumda değil"

A Spor yorumcularının pozisyon hakkındaki yorumu:

Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı
Reha Kapsal: Penaltı
Levent Tüzemen: Penaltı
Gökhan Keskin: Penaltı.

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