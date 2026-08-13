Adı yeni kendisi eski! Yeni Parti’de iç savaş

Sebahattin Ayan İstanbul

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası CHP’den ayrılan Özgür Özel ve avanesinin 24 Temmuz’da kurduğu Yeni Parti, henüz bir ayını bile dolduramadan dağılmanın eşiğine geldi. Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekiline gönderdiği mektupta, kendisini “Cumhurbaşkanı adayı” olarak pazarlayan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu “patron benim” mesajını verirken, Çerçeve Yasa oylaması proje parti YP’deki derin kavgayı gün yüzüne çıkardı. Parti yönetiminin “evet” çağrısına rağmen, “Yüzümüzü millete dönelim” kampanyasıyla bayrak açan Dilek İmamoğlu’nun peşine takılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dâhil 54 milletvekilinin “hayır” oyu kullanması, Özel’in liderliğini tartışmaya açtı. “Bir çift mavi göz üzerinizde” söylemiyle Özel’e baskı kuran fondaş medyanın tutumu dikkat çekerken, parti yönetiminin arkasından iş çeviren “Hayır”cı milletvekillerince yapılan “Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in arkasındayız” şeklindeki ortak açıklama ise yaşanan derin krizi perdeleme çalışması olarak değerlendirildi.

Öte yandan, Özel’in proje partisi YP’de yaşanan çift başlılığı, teşkilatlanmalardaki kavgayı ve İmamoğlu ailesinin ağırlığını gören çok sayıda milletvekilinin de yeniden CHP’ye dönmek için bahane aradıkları ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle temasa geçtikleri kulislere yansıdı. Yapılan anketlerde yüzde 14 civarında oyla CHP’nin gerisinde kalan ve çarklarıyla bağışçılarını bile çileden çıkaran Yeni Parti’nin düştüğü durumu değerlendiren uzmanlar, proje partilerin hiçbir zaman dikiş tutmadığını hatırlatarak, yakında YP’nin de tarihin çöplüğündeki yerini alacağını belirtti.

Mecelle’de yer alan “Kim ki bir şeyi vaktinden evvel isti‘câl eyler ise mahrumiyetiyle muâteb olur” hükmüne dikkat çeken siyaset bilimci Dr. Tunç Taşbaş, aceleyle kurulan siyasi yapıların kalıcı bir teşkilat ve ortak irade oluşturmakta zorlanabileceğini ifade etti. Yeni Parti’de genel merkez ile İmamoğlu ailesinin siyasi ağırlığı arasında bir gerilim görüntüsü oluştuğunu belirten Taşbaş, “Siyasette tabela asmak kolaydır; zor olan ortak bir fikir, irade ve istikamet etrafında teşkilat kurabilmektir. Ortaya çıkan tablo, meselenin sıradan bir parti içi görüş ayrılığından ibaret olmadığını gösteriyor. Bir tarafta genel merkez, diğer tarafta İmamoğlu ailesinin siyasi ağırlığı; bir tarafta ‘evet’ diyen yönetim, diğer tarafta topluca ‘hayır’ diyen milletvekilleri… Daha yolun başında kimin patron, kimin genel başkan, kimin karar verici olduğunun tartışıldığı bir yapının millete güven vermesi mümkün değildir. Üstelik dün CHP’den büyük iddialarla kopanların bugün yeniden CHP’ye dönüş yolları aradığına dair kulislerin konuşulması, kuruluş hikâyesindeki aceleciliğin en açık göstergesidir. Siyaset, kişisel ikbal hesabıyla ve günü kurtaran mühendislik projeleriyle değil; milletin iradesi, sağlam teşkilat ve tutarlı bir siyasi çizgiyle yapılır. Ekrem’in ‘projesi’ bir ayı göremedi. Henüz kuruluş heyecanı dinmeden başlayan liderlik ve yön kavgası, bu siyasi projenin neden sağlam bir zemine oturmadığını da ortaya koymuştur. Millet, kendisine siyaset diye sunulan güç mücadelelerini de perde arkasındaki hesapları da görüyor; vakti geldiğinde hükmünü sandıkta verecektir. Türkiye liderliğinde bölgemizde yeni bir nizâm inşâ edilirken; Türkiye, terörü ve vesayeti tarihin çöplüğüne gömerken; böyle kerameti kendinden menkul karikatür karakterlerin hezeyanlarının gündem olması ne üzücü” ifadelerini kullandı.

TABELADAN İBARET PROJE ÇÖKTÜ, SİYASET MÜHENDİSLİĞİ MİLLETİN KAYASINA ÇARPTI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ise; “Siyasette tabela asmak, süslü laflarla vitrin dizmek kolaydır; asıl zor olan ortak bir fikir ve sarsılmaz bir istikamet etrafında milletin güvenini kazanmaktır. Özgür Özel ve avanesinin sipariş üzerine kurduğu sözde ‘Yeni Parti’, henüz birinci ayını bile doldurmadan tel tel dökülmüştür. Daha kuruluşunun ilk günlerinde soluğu Avrupa kapılarında alan, icazeti kendini attığı Fransız medyasında arayan bu zihniyet, bugün aziz milletimizin sert ve tavizsiz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır.

Özgür Özel’in, vesayet altında bir ‘emanetçi’ olduğu son krizle bir kez daha tescillenmiştir. Çerçeve Yasa oylamasında parti yönetiminin kararına rağmen 54 milletvekilinin bayrak açması, ortada bir parti değil, menfaatleri çatışan bir kabile olduğunu göstermektedir. Fondaş medyanın baskısı ve zoraki yapılan ‘sımsıkı arkasındayız’ açıklamaları, içerideki derin kavgayı ve çift başlılığı gizlemeye yetmemektedir.

Anketlerde yüzde 14’lere demir atan, teşkilatları birbirine giren ve vekilleri eski partilerine dönmek için sinsi pazarlıklara girişen bu suni yapı şimdiden çökmüştür. Şunu herkes çok iyi bilmelidir: Masa başı operasyonlarıyla kurulan proje partiler dikiş tutmaz! Bizim davamız; şahsi hırsların, kaset kumpaslarının ve dışarıdan kumandalı projelerin değil, inanmış kadroların davasıdır. Yeni Parti de çok yakında tarihin çöplüğündeki hak ettiği yeri alacaktır” ifadelerini kullandı.