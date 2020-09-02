Adı gibi rezil bir dizi: Çukur

Çukur dizisinin konusu ve amacı ne?

Pazartesi günleri saat 20:00’de Show TV kanalında sözde dizi adı altında yayınlanan Çukur, özellikle genç izleyici kitlesini hedef alıyor. Bir mafya yapılanmasını Doğu kültürünün aşiret yapısına büründürerek sinsice izleyiciye sunan Çukur dizisi, yer verdiği karakterleriyle de tam bir karaktersizlik örneği sergiliyor. Neredeyse her bölümünde uyuşturucu kullanımını özendiren, şiddet ve katliamı adaleti ve düzeni sağlama amacıyla yapılmış gibi gösteren Çukur dizisi, bazı bölümlerinde de üstü kapalı biçimde eşcinselliğe de yer veriyor. Dizi bölümlerinde sürekli küfürlü konuşmalara yer verilen Çukur dizisinde, fuhuş ve gayrımeşru ilişkiler yaşayan kadınlar özenilen iyi karakterler olarak sunuluyor.

Sözde zenginden alıp fakire veren bir karakterde sunulan mafyatik oyuncularla izleyicinin adalet duygularını manipüle etmeyi amaçlayan Çukur dizisi, her türlü ahlaksızlığın normalleşmesi için genç nesillerin hafızalarına zehir akıtıyor. Yani Çukur’un esas konusu cinayetleri, adam öldürmeyi, vurup kırmayı meşrulaştırmak. Reyting uğruna gençleri zehirlemek ve mafyacılığı meşru kılmak. Mafyayı özendirip çocukların zihnini köleleştiren diziler arasında Çukur yer almakta. Mahallelerin korucuculuğunu üstlenen mafya tipleri, halkın gözünde kahraman ilan edilerek genç nesiller bu çete tiplerine özendiriliyor. Ülkenin polisi, jandarması devleti yokmuş da sokakların, mahallenin sahiplerinin kendileri olduğunu izlenimi verip çocukları ve gençleri mafya özenmesini sağlayarak silaha, öldürmeye, uyuşturucu satmaya ve içmeye özendiren bu hastalıklı dizi, maalesef Müslüman ailelerin çocukları tarafından da yoğun rağbet görüyor.

Rezil dizi Çukur’un zararları bir gasp olayı ile doğrulandı

2018 yılı Ekim ayında Eskişehir’de Çukur dizisinin başrol oyuncularının kullandığı üç noktalı dövmeyi boyunlarına yaptıran yaşları 14 ile 17 arasında değişen 3 şahıs, diziden etkilenerek 6 çocuğun cep telefonlarını gasp etmişti. Cezaevine gönderilen neredeyse çocuk yaştaki gençlerin bu durumu rezil dizi Çukur’un zararlı etkilerini gözler önüne sermişti. Binlerce vatandaş tarafından neredeyse her hafta RTÜK’e hakkında şikayet gönderilen Çukur dizisi, zararlı etkilerine rağmen yayın hayatına devam ediyor.

Rezil dizi Çukur’un karakterleri kim ve misyonları ne?

Çukur disizinde yer verilen ana karakterler ve misyonları:

Başrol karakteri: Yamaç Koçovalı (Canlandıran Aras Bulut İynemli)

Rezil dizinin mafyatik sülalesi Koçovalı ailesinin küçük oğlu olarak dizide başrol oynuyor. Çukur’un çete lideri olarak gayrımeşru ilişkileri özendirip mahallenin kabadayısı rolünü üstleniyor. Gençlerin beğendiği bir oyuncu olarak diziye yerleştirilen Aras Bulut İynemli, rezil dizi Çukur’un reyting almasındaki en önemli karakter. 2019’un sezon finalinde babasını vurarak öldüren Yamaç Koçovalı karakteri, toplumdaki aile kavramını bitirmeyi ve anne babaya olan sevgi ve hürmeti yok etmeyi amaçlayan sinsi bir amaca hizmet ediyor.

Ana karakter: Sultan Koçovalı (Canlandıran: Perihan Savaş)

Rezil dizinin aşiret kadını. Dizi senaryosunda mahallenin annesi misyonu yüklenen Sultan Koçovalı; hanımağa tiplemesiyle racon kesen, ölüm emirleri veren bir karakteri temsil ediyor.

Ana karakter: Salih Koçovalı (Canlandıran: Erkan Kolçak Köstendil)

Rezil dizi Çukur’un mafyatik Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu. Dizideki rolüyle gençlere nasıl uyuşturucu yapılacağını gösteren ve uyuşturucu kullanımını özendiren bir küfürbaz. Katliam, şiddet ve her türlü pisliği yapabilen dizi karakteri, mafya tarzıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinlerini zehirlemeye devam ediyor.

Ana karakter: Selim Koçovalı (Canlandıran: Öner Erkan)

Rezil dizi Çukur’un mafyası Koçovalı ailesinin üçüncü oğlu. Dizi bölümlerinde sürekli küfürler yağdıran, sürekli şiddet ve saldırgan tavırlarıyla gençlere kötü örnek olan rezil ana karakter oyuncularından biri. Rezil dizinin bir bölümünde gay olup olmadığı tartışılan Selim Koçovalı karakteri, para ve itibar hırsıyla babasına ihanet eden bir tipi temsil ediyor.

Ana karakter: Aliço (Canlandıran: Rıza Kocaoğlu)

Gezi olaylarında millet düşmanlarının safında yer alan Rıza Kocaoğlu’nun rezil dizide oynadığı karakter. Aliço karakteri otizmli engelli bir bireyi temsil ediyor. Mahallenin delisi karakteriyle izleyiciye şirin gösterilen zeki bir tip olarak rezil dizideki sosyal toplum mühendisliğinin önemli örneklerinden biri. Dizideki mafya ailesi Koçovalıların istihbarak elemanı olarak rol üstleniyor.

Ana karakter: Cumali Koçovalı (Canlandıran: Necip Memili)

Rezil dizinin mafya ailesi Koçovalıların en büyük oğlu. İşlediği suçlar nedeniyle hapiste yatan ve rezil dizinin bölümlerinde uzunca bir süre sureti gösterilmeyen bir karakter. Kendi başına buyruk, her işini kaba kuvvetle halletmeye çalışan, mahallenin fahişesine aşık, aynı zamanda başka bir mafyanın kızıyla evlenen bir tip. Oynadığı sahnelerde kimseye ihtiyacı olmayan güçlü bir karakter olarak yansıtılan Cumali Koçovalı karakteri, çocuk ve gençlerin zihinlerine sinsice güçlü rol model olarak yerleştiriliyor

Ana karakter: Mahsun (Canlandıran: Berkay Ateş)

Rezil dizideki Karakuzular çetesinin eski liderlerinden. Dizinin ilk sezonunda Yamaç ve Vartolu ile düşmanken, yeni sezonda işbirliği yapıyor. Geçen sezonda Yamaç karakterinin eşi rolündeki Sena adlı kadına karşı iğrenç duygular beslemesiyle öne çıkmıştı.

Ana karakter: Azer Kurtuluş (Canlandıran: Cihangir Ceyhan)

Adam vurma, yaralama, uyuşturucu ticareti ve daha birçok pislikle anılan Azer Kurtuluş karakteri Adanalı bir mafya bozuntusu rolünü üstleniyor.

Ana karakter: Efsun (Canlandıran: Damla Sönmez)

Rezil dizideki Baykal karakterinin kızı. Babasını öldüren Yamaç karakterine düşmanlık beslerken, celladına aşık olan karaktersiz bir karakteri oynuyor. Yamaç karakterinin gayrımeşru yosmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ana karakter: Fadik Kurtuluş (Canlandıran: Nur Sürer)

Rezil dizideki Azer karakterinin gerçek annesi rolünde.

Ana karakter: Arık Böke Erdenet (Canlandıran: Barış Arduç)

Geçen sezon bölümlerinde adı geçen ama dizide oynamayan bir karakter. Rezil dizideki Çağatay karakterinin kardeşi olarak yeni sezonda sahneye çıkacak. Arık Böke Erdenet karakteri de diğer karakterler gibi suç ve mafyatik işlerle izleyicinin karşısına çıkartılacak.

Ana karakter: Seren Erdenet (Canlandıran: İrem Sak)

Rezil dizinin yeni sezondaki yer verdiği karakterlerden biri olarak sahne alacak. Çukur dizinin ana karakterlerinden Arık Böke'nin kuzeni olarak izleyicinin karşısına çıkartılacak.

Ana karakter: Cengiz Erdenet (Canlandıran: Mustafa Avkıran)

Çukurlaşan dizideki mafya ailelerinden biri olan Erdenet ailesinin babası olarak yeni sezonda rol alacak.

Rezil Dizi Çukur yardımcı oyuncularıyla da pislik saçmaya devam edecek

Yardımcı karakter: Emmi (Canlandıran: Kadir Çermik)

İdris karakterinin çocukluk arkadaşı olarak rol alıyor.

Yardımcı karakter: Celasun (Canlandıran: Kubilay Aka)

Rezil dizideki mafya mahallesinin genç rolündeki karakterlerinden biri.

Yardımcı karakter: Medet (Canlandıran: Mustafa Kırantepe)

Çukur dizinin mafya babası Vartolu'nun sağ kolu olarak rol oynuyor.

Yardımcı karakter: Metin (Canlandıran: Cem Uslu)

Rezil dizideki Kemal karakterinin ağabeyi rolünde oynuyor.

Yardımcı karakter: Meke (Canlandıran: Aytaç Uşun)

Çukur dizideki mafya mahallesinin gençlere örnek olarak sunulan karakterlerinden biri. Rezil dizideki Koçovalıların kullandığı mafya uşaklığı yapan bir serseri.

Yardımcı karakter: Karaca Koçovalı (Canlandıran: Ece Yaşar)

Rezil dizideki Selim ve Ayşe karakterinin kızı olarak rol oynuyor.

Yardımcı karakter: Ayşe Yılmaz (Canlandıran: İrem Altuğ)

Rezil dizi Çukur’daki mafya mahallesinin aşufte rolünde oynayan karakteri. Dizideki Selim karakterinin eski eşi.

Yardımcı karakter: Saadet Koçovalı (Canlandıran: Boncuk Yılmaz)

Çukur dizinin mafya babası Vartolu karakterinin karısı rolünde oynuyor.

Yardımcı karakter: Damla Koçovalı (Canlandıran: Hare Sürel)

Çukur dizideki mafya babalarından Uluç karakterinin kızı rolünde oynuyor. Küfürbaz ve mafya özentisi bir karakter sergileyerek genç kızlara örnek olarak sunuluyor.



Yardımcı karakter: Akın Koçovalı (Canlandıran: Burak Dakak)

Rezil dizideki Selim ve Ayşe karakterinin oğlu rolünde oynuyor. Adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve daha birçok pisliği bünyesinde barındıran iğrenç bir karakter olarak öne çıkıyor. Genç nesle bu pislikleri iyi bir şeymiş gibi sunan dizi yapımcılarının gözdelerinden biri.

Yardımcı karakter: Nehir (Canlandıran: Hazal Subaşı)

Yamaç denen mafya artığının gayrımeşru kapatması rolünde oynuyor. Tımarhanelik bir deli olan ve gayrımeşru ilişki sonucu hamile kalan iğrenç karakter, dizide özellikle sempatik ve özenilesi bir kadın olarak izleyiciye pazarlanıyor.

Yardımcı karakter: Murtaza (Canlandıran: Ferit Kaya)

Rezil dizideki mafya babası Paşa'nın eski çırağı olarak rol alıyor. Murtaza karakteri, rezil dizide her türlü pisliği yapabilen ama komik ve sempatik bir karakter olarak sunuluyor.

Yardımcı karakter: Emir Varol (Canlandıran: Uğur Aslan)

Rezil dizinin gazetecisi rolünde oynuyor. Sözde mafyaların pisliklerini ifşa etmeye çalışan bir gazeteci rolünde.

Çukur dizisine kim dur diyecek?

Show Tv ekranlarından yayınlanan Çukur’da yer alan bazı sahneler büyük tepki çekiyor. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir açıklamada Çukur dizisini eleştirmiş ve “Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye… Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum” diyerek aslında tehlikenin de boyutta olduğunu devletin İçişleri Bakanı söylüyor. Televizyon yapımlarına ayar vermesi gereken RTÜK, gençliğimizin elimizden kayıp gitmesine hem gör hem sağır.