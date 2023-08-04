Adeta şikayet yağıyor! WhatsApp kullananların başı dertte

Son günlerde birçok kullanıcı, yabancı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden mesaj gönderildiğini ya da arandığını belirtiyor. Yönetici hesabına sahip numaralar tarafından birden çok kez arandıklarını ve bazen de “Nasılsın?, Merhaba” ile başlayan mesajlar aldıklarını belirten kullanıcılar, kaygılarını Şikayetvar üzerinden dile getirdi.

+91, +61, +59, +880 gibi alan kodlarına sahip numaralardan aranan ya da mesaj gönderilen kullanıcıların çözüm talebi Şikayetvar verilerine de yansıdı. Verilere göre, WhatsApp ile ilgili şikayetler bir önceki yılın ilk yedi ayı ile kıyaslandığında 2023’te yüzde 1001 arttı. Uygulamayla ilgili sadece bir haftada toplam bin 69 şikayet platforma ulaştı.

Uygulamanın 2023’ün ilk yedi ayında aldığı şikayet sayısı ise 4 bin 409 oldu. Bilgi güvenliği kullanıcıların uygulamayla ilgili en çok şikayet ettiği konu olarak öne çıkarken, eksik ve kusurlu hizmet ikinci sırada yer alıyor.

Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

“Hindistan’dan aranıyorum”

“+91 ile başlayan Hindistan'a ait numaralardan aranıyorum. Kesinlikle şikayetçiyim. Hesap bilgilerime el konulup, yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum ve telefon numaramla yapılacak bütün işlemlerden. Tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

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“Numaram nasıl başkalarının eline geçer?”

“Özel hayatın gizliliği kanununu hiçe sayan WhatsApp uygulamasından +62 ile başlayan bir numara tarafından aranıyorum. Numaram nasıl bir şekilde bu kişilerin eline geçti, bilmiyorum. Bu durumla ilgili mağdurum ve kati suretle şikayette bulunacağım. Hesap bilgilerime el konulup telefon numaramın yayılması, kullanılması veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

“Şikayetvar’ı incelediğimde benzer şikayetler olduğunu gördüm”

“WhatsApp’tan az önce +91’li bir numaradan arama geldi. Hindistan numarası çıktı. Hindistan ile hiçbir alakam yok. Şikayetvar’ı incelediğimde benzer şikayetler olduğunu gördüm. Ben de hemen numarayı engelledim ve şikayette bulundum. Bu arama ile bağlantılı olabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum”

“Benim yurt dışına ait numaralarla işim yok”

“+ 62 kodlu numaradan ‘Merhaba’ diye bir mesaj aldım. WhatsApp üzerinden engelledim. Numara, işletme hesabı olarak geçiyor. Benim bu ve buna benzer yurt dışına ait numaralarla alakam yok. Bundan tamamen uygulama sorumludur. Kesinlikle şikayetçiyim. Herhangi bir şekilde özel bilgilerim mesajlarım fotoğraflarımın ele geçirilmesi, adıma şirket kurulması, alış satış yapılması durumunda WhatsApp sorumludur. Hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum.”

“WhatsApp buna nasıl izin verir?”

“Hindistan kodlu telefon numarası ile WhatsApp'tan aranıyorum. Benim numarama kişisel bilgilerime nasıl ulaşıyorlar. WhatsApp buna nasıl izin veriyor. Bu gibi aramalardan çok rahatsızım. Benim kişisel bilgilerimi kullanarak herhangi bir suç olayında sorumluluk kabul etmemekteyim.”

“Mesaj, iş teklifi gibi gönderildi”

“WhatsApp'tan +62 kodlu bir numaradan ‘Nasılsın’ diye mesaj geldi. 'Ben Freelancer Technology Pty Limited'den Z.Y. İletişim bilgileriniz tarafımıza iletilmiştir. Size bir teklifimiz olduğunu bildirmek isterim. Lütfen seninle konuşmak istiyorum.' diye de devam etti. Datalarımızın her gün alındığı günlerde SMS yanıltıcılıklarına alışmıştık fakat WhatsApp üzerinden ilk defa şahit oldum. Kesinlikle şikayetçiyim. Hesap bilgilerime el konulup telefon numaramın kullanılması, yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum ve tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

“Hesap bilgilerimin çalınmasından WhatsApp sorumlu”

“30 Temmuz 2023 tarihinde yurt dışı kodlu bir numaradan, işletme hesabıyla yabancı isimli birinden ‘nasılsın’ diye mesaj geldi. Kesinlikle şikayetçiyim. Hesap bilgilerime el konulup, yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Telefon numaramla yapılacak bütün işlemlerde sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

"Numaraları nereden buluyorlar?"

“WhatsApp üzerinden Asya ve Afrika başta olmak üzere sürekli yabancı numaralardan aranıyorum. Her iki günde bir mutlaka aramalar geliyor. Numaraları nereden buluyorlar? Dertleri nedir? Üzerime ait borç vs çıkarsa hiçbir sorunluluk kabul etmiyorum. Sorumlusu WhatsApp’tır.”

“Sürekli aranıyorum”

"1 buçuk ay önce başlayan bu sorun halen devam ediyor son zamanlarda WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yabancı numaralar tarafından aranıyorum. + 91, +61, +59 gibi başlayan telefon numaralarından sürekli aranıyorum bunun nedenini öğrenmek istiyorum."

“Bu tarz güvenlik açıklarının engellenmesi gerekir”

“+91 kodlu Hindistan'dan gelen WhatsApp araması ile karşılaştım üç saniye kadar bekledim hiçbir ses gelmedi kapattım. Engelledim şikayet ettim. Numaramı nereden buluyorlar bu tarz güvenlik açıklarının engellenmesi gerekir. Herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyim. Doğabilecek sorunlar WhatsApp'a aittir.”

“Kendimi güvende hissetmiyorum”

“WhatsApp üzerinden +91 +92’li numaralar üzerinden sürekli çağrı yapılıp kapatılıyor. Kendimi güvende hissetmiyorum. Numaram nasıl oluyor da farklı ülkeler ile paylaşılabiliyor ve beni arayabiliyorlar? Bilgilerimin çalınması durumunda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. Bu sorun WhatsApp a aittir!”

“WhatsApp neden bu kadar güvensiz bir platform?”

"Nijeryalı yanıltıcılar, mesaj atıyor. WhatsApp neden bu kadar güvensiz bir platform? +234 kodlu numaralar sürekli olarak mesaj atıyor. Başıma herhangi bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Nasıl kurtulabileceğimi bilemiyorum. Neden bu kadar güvensiz şu WhatsApp?"