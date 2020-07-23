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Yerel

Adeta korona minibüsü! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler

İstanbul'un Büyükçekmece semtinde durdurulan bir minibüste, koronavirüs tehlikesine rağmen onlarca yolcu taşındığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:52:00 -
Adeta korona minibüsü! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler

Büyükçekmece hattında çalışan minibüsler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele de önemli olan "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma" kurallarını hiçe sayıyor.

Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

Yasağa rağmen içi yolcu dolu minibüste bulunanların, hem korona virüs hem de düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

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