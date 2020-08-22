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Sağlık Adet sancısı nasıl geçer? Adet sancısı ne iyi gelir?
Sağlık

Adet sancısı nasıl geçer? Adet sancısı ne iyi gelir?

Sancılı adet görme nedir, neden olur? Tıptaki ismi ise dismenore oldukça sık rastladığımız problemlerden biri sahnesine adet görmeye neden olan aslına bakarsanız çoğu kez psikolojik nedenler yani Rahmi kasılması sancılı adet görmenin nedeni olarak ifade edilebilir. Peki adet sancısı nasıl geçer adet sancısı ne iyi gelir? Adet döneminde ağrı nasıl hafifletilebilir? Adet sancısını ne keder?

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:14:00 - 2020-08-22 15:15:30
Adet sancısı nasıl geçer? Adet sancısı ne iyi gelir?

Adet sancısı neden olur, Adetinin başlangıcından itibaren sancı çeken hastaların bir çoğunun altında herhangi bir patolojik nedene rastlanılmamakta. Rahim adet kanını atarken kasılmakta o kasılmanın getirmiş olduğu bir ağrı hissedilmekte ki adet sancısı ağrı kesicilerin cevap vermekte ve ağrı kesici aldıktan sonra o günkü günlük aktivitelere engel olmamakta. O zaman bunun için Ekstra bir tedavi almaya gerek duyulmamakta. ancak adet sancısı yani doğumdan, düşük gebelikten sonra ortaya çıkıyorsa veya başlangıçta yok lakin hayatın belli bir dönemide ortaya çıkıyorsa o zamana patolojik nedenlerden nelerdir, buna neden olan sorun hangisi olduğu değerlendirilebilir. 

Adet döneminde ağrı nasıl hafifletilebilir?

Şiddetli adet sancısı nasıl geçer? Adet döneminde bir hastanın yaşadığı sancıyı öncelikle kendisi mücadele ederek bir miktar azaltabilir. 

Adet sancısı nasıl azaltılır?

Adet sancısı nasıl geçer ne iyi gelir? Adet sancısı çeken kadınlar adet sancısının şiddetini kendi yöntemleriyle azaltabilir. Bunun için ne mi yapmak gerekir? Özellikle sıcak su uygulamaları ayağının altına sıcak su torbası koyması, ılık bir duş olması hastayı bir miktar rahatlatacaktır. Özellikle ödem sökücü yeşil çay, maydanoz, kuşburnu gibi gıdalar takviye etmesi adet ağrısını bir nebze olsun hafifletebilir. 

Adet sancısını ne keder?

Özellikle yüzme, hafif sporlar yine adet sancısını bir miktar azaltabilir. Hasta bunlarla adet sancısını azaltamıyorsa hangi yola başvuracağı konusunda uzmanlar şöyle tavsiyelerde bulunmakta. Adet sancısı için ağrı kesici ilaç. Ağrı kesiciler kullanılabilir. Ağrı kesiciler de adet sancısının hafiflemesine neden olmuyorsa o zaman bir doktora başvurmakta fayda olacaktır. Adet sancısı çeken kadın evde istirahat ederek, uyumaya çalışarak, dinlenmeye çalışarak biraz daha kendini rahatlatabilir. Bunların hiç biriyle de adet sancısı dinmiyorsa doktor kontrolünde hormonal tedavilerle adet sancısı tedavi edilebilmekte.

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