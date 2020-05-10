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Aktüel

Aden'de sel felaketi sonrası oluşan salgında 50 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:24:40 -
Aden'de sel felaketi sonrası oluşan salgında 50 kişi yaşamını yitirdi

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de 3 bini aşkın kişinin sivrisineklerden bulaşan Chikungunya Ateşi hastalığına yakalandığı, 50 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'in merkezindeki Şeyh Osman İlçesi Kaymakamı Ali Abdulmecid'in de aralarında bulunduğu 50 kişinin Chikungunya Ateşi nedeniyle vefat ettiğini söyledi. Aden'de 3 bini aşkın kişinin de bu hastalığa yakalandığı ifade edildi.

Söz konusu hastalığa, 21 Nisan'da Aden'de meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı ifade ediliyor.

Sivrisineklerden insanlara bulaşan Chikungunya; ateş, eklemlerde şiddetli ağrı, baş ağrısı, kusma, halsizlik ve ciltte döküntü gibi semptomlar gösteriyor.

Aden'de 21 Nisan'da etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde, 5'i çocuk 8 kişi ölmüş, çok sayıda ev de kısmen ya da tamamen yıkılmıştı. Yemen hükümeti de ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i, selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle felaket bölgesi ilan etmişti.

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