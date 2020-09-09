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Spor Adem Büyük'ten Galatasaray'a veda mesajı
Spor

Adem Büyük'ten Galatasaray'a veda mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:33:07 -
Adem Büyük'ten Galatasaray'a veda mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan ayrılan ve Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Adem Büyük, sarı-kırmızılı camiaya bir mesajla veda etti.

Adem Büyük, Instagram hesabında yer alan veda mesajında, "Sevgili Galatasaray ailesi, geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim. Galatasaray'daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.

Kendisine gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerinde taşıdığı armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştığını kaydeden Adem Büyük, "Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ama sevginizi kalbimde hep taşıyacağım. Galatasaray'daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Sayın Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin." görüşlerine yer verdi.

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