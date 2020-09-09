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Spor Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a döndü
Spor

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:45:56 -
Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a döndü

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, daha önce 2 sezon formasını giyen Adem Büyük'ü yeniden kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen 33 yaşındaki forvet Adem Büyük ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Adem Büyük'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Yuvana hoş geldin. Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor'da forma giymiş, 2019-2020 sezonunu Galatasaray'da geçirmişti.

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