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Adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu, CHP yönetimine mektup gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile PM üyelerine mektup gönderdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:14
Adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu, CHP yönetimine mektup gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, sürpriz şekilde aday adaylığını açıkladıktan sonra bu kez de partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile Parti Meclisi (PM) üyelerine mektup gönderdi. İzmir'i bir sembol olarak tanımış on milyonlarca vatandaşın pürdikkat CHP'nin adayını beklediğini mektubunda vurgulayan Aziz Kocaoğlu, "Siz saygıdeğer Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerimizin omuzlarınızda tarihi bir sorumluluk bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının geçen hafta açıklanması beklenirken mevcut başkan Aziz Kocaoğlu, aday adayı oldu. Bu sürpriz gelişme üzerine, partide dengeler değişti, aday açıklama tarihi ertelendi.

Parti yönetimine mektup gönderdi

Daha önce aday olmayacağını açıklamasına rağmen adaylık hamlesi yapan Aziz Kocaoğlu, partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile PM üyelerine mektup gönderdi. Mektubunda, "31 Mart tarihindeki yerel seçimlerde partimizin oy oranını artırmak ve bu zorlu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkmak, hepimizin ortak hedefi" ifadesini kullanan Aziz Kocaoğlu devamında ise şöyle dedi:

"Bundan kimsenin en küçük bir kuşkusu yok, olmamalı da. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, genel iktidara giden yol yerel iktidardan geçer. Bu hedefe ulaşabilmek için çok çalışmak, dengeleri iyi gözetmek, tüm hassasiyetleri dikkate almak ve doğru yerde doğru adaylarla yarışmak gerekir. Rakamlar ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelindeki oy oranına en büyük katkıyı yapan kentlerin başında İzmir geliyor. İzmir, CHP'li bir başkanın yönettiği en büyük kenttir. İzmir, aydınlıktır, özgürlüktür, hoşgörüdür. İzmir, karanlıktan çıkış için Türkiye'nin en büyük umududur. Bugün geldiğimiz noktada, çağdaşlığıyla, siyaset ve demokrasi kültürüyle, iktidarın tüm çifte standartlarına rağmen güç kazanabilmiş ekonomisiyle, çevre değerlerine ve tarihi kültürel mirasa saygısıyla, ranta değil halka dayalı, sadece bugünü değil geleceği de kurgulayan projeleriyle İzmir'i bir sembol olarak tanımış on milyonlarca yurttaşımız, pürdikkat, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıkacak adaylık kararını beklemektedir."

Aday profilini çizdi

CHP'nin adayının nasıl olması gerektiğini de anlatan Aziz Kocaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, her şeyden önce 12 bin kilometrekarelik kentin her noktasına hakim olmalı, her noktasına dokunabilmeli ve her noktasından karşılık görebilmelidir. Çünkü iktidar partisinin adayı, 27 Kasım'dan bu yana iktidarın tüm olanaklarıyla sahadadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, ranta, talana, yağmaya karşı dik durabilmeli, baskıcı tavırlara ve dayatmalara karşı gerekirse yumruğunu masaya vurabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, her partiden ve her kesimden oy alabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, belediyenin yani İzmirlilerin malını gözü gibi korumalı, sahip çıkmalı, azaltmak yerine çoğaltmaya çalışmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, ortaya koyacağı yerel yönetim modeliyle ülkenin demokrasi kültürüne katkı koymalı, aydınlık geleceği için umut olmaya devam etmelidir. Bütün bunlar, sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin beklentisidir. Çünkü iktidarın anahtarı belediyelerdedir. Dolayısıyla, siz Saygıdeğer Merkez Yürütme Kurulu  ve Parti Meclisi üyelerimizin omuzlarınızda tarihi bir sorumluluk bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:14
  1. Aziz Kocaoğlu
  2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. CHP
  4. Aziz Kocaoğlu'ndan CHP'ye mektup
  5. CHP'nin İzmir adayı
  6. Yerel seçimler

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