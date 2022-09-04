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Eğitim Adayların beklediği 2022 YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı
Eğitim

Adayların beklediği 2022 YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi netleşti. Ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 20:01:00 -
Adayların beklediği 2022 YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

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