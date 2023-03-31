Adaylara müjde! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak

MEB, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını, 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların 3-7 Nisan'da başvurabileceğini bildirdi

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak" bilgisini paylaştı.



Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağı bildirilmişti.

EKPSS ŞARTI ARANACAK

3 bin 500 engelli öğretmen atamalarına, 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek.