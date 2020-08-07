Adaylar için okul da önemli meslek de

Bu yıl da bir milyon civarında adayın yerleştirileceği üniversitelerde adaylar için hazırlanan dijital tercih belirleme kılavuzlarında göze çarpan konulardan birisi de, seçilecek bölümlerle ilgili ‘iş imkânları’ başlığı oldu. Tercih takvimini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan adaylar birçok soruya cevap arıyor. Ancak hemen hemen hepsinin aklında yer eden temel soru, bir kez daha ‘’Mezun olduktan sonra iş bulabilir miyim?’’ oldu. Özellikle yığılma görülen dallarda bu kaygının daha da arttığını görüyoruz. Ancak bu yıl yeni nesil mesleklere insan kaynağı sağlayan teknoloji ağırlıklı bölümlerin de revaçta olduğunu söyleyebiliriz.

YÖK bu yıl geleceğin meslekleri konseptinde bir açılım yaparak daha geniş yelpazeli bir yaklaşım sundu. Geçen yıl yapay zekâ mühendisliği, hibrit ve elektronik taşıtlar teknolojisi ve üç boyutlu modelleme gibi yeni bölümleri duyurulurken bu yıl 20’ye yakın yeni branşın klavuzda yer aldığını gözlemledik. Bu güzel bir gelişme olarak addedilebilir. Sonuçta devlet ve vakıf üniversiteleri, geleceğin mesleklerine odaklanan yeni bölümler açmış oldu.

Teknoloji odaklı fakültelerin öne çıkması da bu yılın bariz farklılıklarından birisi olarak görülüyor. Bu durum üniversite-sanayi işbirliğini hedeflediği için en çok talep gören yerler arasında yer alacağının önemli bir işareti. Teknoloji fakülteleri uygulamaya dönük mühendis yetiştirmek amacıyla 2009 yılında kurulmuştu. Mevcut teknik eğitim fakülteleri kapatılarak bunların yerine 20’ye yakın ‘Teknoloji Fakültesi’ kuruldu. Bu sayının daha da aşması bekleniyor. Türkiye’de teknoloji odaklı üniversiteler arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Anka Teknoloji Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başı çekiyor. Teknoloji fakültesi mezunları mühendislik diploması ile mezun oluyor. Hukuki statü bakımından incelediğimizde, ister mühendislik fakültesi mezunu olsun, ister teknoloji fakültesi mezunu, her ikisi de mühendis unvanı alıyor.

En popüler teknoloji bölümleri

●Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

●Bilgisayar Mühendisliği

●Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

●Yazılım Mühendisliği

●Moleküler Biyoteknoloji

●Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

●Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği

●Mekatronik

●Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

●Medya ve İletişim

●Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

●Maden Teknolojisi

●Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

●Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

●Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

●Deri Teknolojisi

●Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

●Genetik ve Biyomühendislik

●Gıda Teknolojisi

●Makine Mühendisliği

●Nanobilim ve Nanoteknoloji

●Havacılık ve Uzay Mühendisliği

●Biyoteknoloji

●Uzay Mühendisliği

●Tarımsal Biyoteknoloji

●Bilişim Mühendisliği

●Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği

●Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

●Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

●Süt Teknolojisi

●Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

●Tohum Bilimi ve Teknolojisi

●Siber Güvenlik

●Tarımsal Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknoloji

●Tıp Mühendisliği

●Sondaj Teknolojisi

●Dijital Oyun Tasarımı