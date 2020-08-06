Adaylar için kritik karar haftası

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversitelerin örgün eğitim programları için açıklanan 835 bin 383 kontenjana (Açıköğretim dâhil 997 bin 259) yerleşecek adaylar için maraton başladı. Bu yıl devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Sonuçlara göre tercihlerini yapacak adaylar bugünden itibaren kontenjanlarda yer almak için ter dökecek.

Son gün 14 Ağustos 2020

Adaylar bu yıl tercih işlemlerini 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar yapabilecek. Bu arada TYT’de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarının 170’e çekilmesinden dolayı geçmiş yıllarda sınava giren adayların daha dikkatli olması gerekiyor. TYT’de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek.

Tercihte yelpazenizi geniş tutun

Adayların puanlarının ve sıralarının kılavuzdaki programlara ne ölçüde denk gelebileceğini bilememeleri, kafaları karıştırabilir. Tercih araştırmasını geçen haftadan itibaren yapanlar için elde edilen başarıyı iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayalım. Bu saatten sonra her bir aday öğrenci; kendisi için en doğru tercih listesini oluşturmaya kafa yormalıdır. Üniversitelerin yanı sıra bölümlerin eğitim ve iş imkânlarını tek tek kaynağından öğrenmelidir. Özellikle de kendi ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına vararak taslak listesini oluşturmalıdır. Geçmiş yıllardaki sistem değişikliğinin neden olduğu belirsizlikler nedeniyle birçok aday tercihlerini yaparken yanıldı. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka taslak listenizi bir uzman eşliğinde ve geniş yelpazede oluşturun. Ardından kriterlere göre elemelerinizi yapın.

Bu görüşler kafanızı karıştırmasın

Kamuoyunda tanınmış bazı eğitim yazarlarının adayların aklını çelen ya da kafa karıştıran açıklamalarına kanılmamasını tavsiye ediyoruz. Örneğin ‘Tercihler başlıyor ama ebeveynlerin de adayların da kafası hâlâ karmakarışık! Haksız da sayılmazlar çünkü önlerini göremiyorlar’ gibi bir düşünce acaba hangi adaya ışık tutabilir? Yazılıp çizilenlere bakılırsa bu yılki öğrenci adayları ne meslekleri yeterince tanıyormuş ne iş imkânları konusunda yeterince bilgi sahibiymiş ne de hayallerine uygun üniversiteyi bulabiliyormuş. Son 7 yıldır üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar için Yeni AKİT olarak yaptığımız çalışmalarda, hiçbir karamsarlığa meydan vermeden adayların en iyisini nasıl seçebileceklerine dair rehberlik yapmaya çalıştık. Nitekim, bu yıl da aynı gayretimizi ortaya koyduk. Her yıl benzer hedeflerle hayatının dönüm noktasında olan adayların bir önceki yıla kıyasla daha bilinçli adım attığını gözlemledik. Bu yıl da başta YÖK olmak üzere ilgili tüm kurumlar gençlere destek oldu. Üniversiteler pandemiye rağmen tanıtım döneminde imkânlarını seferber etti. Sonuçta kılı kırk yararak oluşturulacak bir tercih listesinin başta öğrenciye, ailesine ve ülkemize fayda sağlayacak bir anahtar olduğunu artık herkes biliyor. Bu nedenle sevgili adaylara, gelen teknik bilgiler (sonuç) ışığında tercihinizi önce kendiniz için yapın diyoruz. Çünkü geleceğiniz, bugünlerde başkalarına havale edilmeyecek ve üzerinde kafa yormaya değecek kadar önemli.

YÖK’ten öğrenci dostu yaklaşım

YÖK, bu yıl da üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylar için en doğru ve güncel bilgileri içeren Yükseköğretim Program Atlası’nı (YÖK Atlas) hizmete aldı. Adaylar, https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden tercih edecekleri üniversitelerle ilgili merak ettikleri bilgileri “Üniversitelerimiz” adlı modül üzerinden öğrenebilecekler. Söz konusu modülde, üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının yanında kuruluş yılı, resmî web sitesi, sosyal medya linkleri, iletişim bilgileri, spor tesisleri, spor takımları, öğrenci toplulukları, yurt kapasitesi, laboratuvar sayıları ve yüzölçümleri bilgileri yer alıyor. Adaylar, Meslek Atlası modülünde ise ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili “meslek bazında”, kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabiliyor.

Yeni mesleklere ilgi listeye yansıyacak

Öğrenci adayları bugünden itibaren sınav sonuçlarına göre seçecekleri bölümlerle kariyerlerini belirleyecek tercih listelerini yapmaya başlayacak. Son yıllarda dijitalleşme ve otomasyon kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni mesleklere dönük tercihlerin bu yıl ön plana çıkması bekleniyor. Sektör temsilcilerinden gelen mesajlara bakılırsa, sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyulacak. Orta vadede ise robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olunacağı yönünde mesajlar var. Söz konusu yeni mesleklerle birlikte yaklaşık 120 bin yeni istihdamın doğabileceği ihtimali ise adaylar için cezbedici görünüyor.

Tercih listesini faktörler

Pandeminin etkisiyle adaylar bu yılki tercihlerde bir çok kıstası göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. Başta sıralama, puan, yüzdelik dilim gibi teknik konuları dikkate alacak olan adaylar için üniversitenin sunduğu fiziki ve akademik imkânlarla, burs, staj ve mesleki yeterliliğe destek olacak diğer fırsatlar göz önünde bulundurulacak. Tabi ki her bir üniversitenin akademik kadrosundan, uluslararası kredibilitesi ve işbirliklerine kadar önemli olan faktörler de adaylar tercih listesine yansıyacak ana dinamikler arasında yer alıyor.

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