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Siyaset Adaylar belirlenirken CHP’de kavga, Ak Parti’de kardeşlik!
Siyaset

Adaylar belirlenirken CHP’de kavga, Ak Parti’de kardeşlik!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:08:00 - 2024-01-12 10:10:30
Adaylar belirlenirken CHP’de kavga, Ak Parti’de kardeşlik!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Adaylar belirlenirken CHP’de kavga, Ak Parti’de kardeşlik!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti ve CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki farklılığa değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Belediye başkan adaylıkları üzerinden yaşananlar dahi, Türkiye’deki sol siyaset anlayışının riyakârlığını ve karmaşıklığını bize ispatlıyor..

Bir yanda “Demokrasi.. Demokrasi” diye tepinen CHP’de, iki ay önceki kongrede, “Tüzüğü değiştiriyoruz. 45 gün sonra aynı salonda tüzüğü değiştirmek üzere buluşuyoruz” taahhütüne rağmen, bir hafta sonrasında, “2024 mahalli seçimlerine tüzük değişikliği yetişmiyor. Bir sonraki seçime” diyerek, başkan adaylarının delegelere seçtirilmesinden vazgeçiliyor..

Tepkiler üzerine, “Adayların delegeler tarafından seçilmesi için tüzüğü değiştiremiyoruz ama.. Biz yine de, tüzük değişmeden de, adaylarımızın bir kısmını delegelere belirleteceğiz” açıklaması yapılıyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama şimdi CHP’de öylesine bir kavga var ki..

“Keşke demokrasi olmasaydı da.. Böyle kavgalar da yaşanmasaydı” dedirtecek, tartışmalar yaşanıyor.

CHP Genel Merkezi’nde, akşam geç saatlerde, koridorlara yansıyan bağırışlar..

Milletvekillerinin birbirlerine yönelik hakaretleri..

“Demokrasi bu mu?” dedirtecek cinsten..

Adayları delegelere seçtirmek üzere yola çıktılar..

Delegeleri boşverin.

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