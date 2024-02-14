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Gündem Adaylar açıklandı CHP’liler ayaklandı! Her yerde protesto
Gündem

Adaylar açıklandı CHP’liler ayaklandı! Her yerde protesto

Yeniakit Publisher
2024-02-14 08:20:00 -

CHP'de yerel seçim krizi bir türlü aşılamazken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk savaş başladı. Özgür Özel, CHP İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmadı. Konuşması sırasında partililer tarafından protesto edilen İmamoğlu ise neye uğradığını şaşırdı. Avcılarda, Çekmeköy’de ve daha pek çok ilçede CHP’lilerin genel merkezi protestoları devam ediyor.

CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmemesi partilileri kızdırdı. CHP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer “Turan Hançerli’nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz. Olmazsa İstanbul’un her yerini kaybederler” diyerek yönetimi protesto etti.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmesini isteyen CHP’liler, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek parti yönetimine seslendi. Avcılar’da ithal başkan istemediklerini söyleyen partililer, Turan Hançerli’nin aday gösterilmemesi durumunda 31 Mart’taki yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını belirtti.

“TURAN BAŞKAN OLMADAN AVCILAR KAZANILMAZ”

Avcılar’da Turan Hançerli’nin aday olmasını istediklerini, ithal başkan istemediklerini söyleyen Aslan Uzun isimli partili, Turan Hançerli’nin Avcılar’da 40 yıllık imar sorununu çözdüğünü belirtti. Uzun, "Kesinlikle Turan başkanımızı geri istiyoruz. Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, Avcılar olmadan Turan başkan olmaz" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ise, "CHP’nun Turan Hançerli hakkında yanlış bir karar verirse ülkede yaşayan 10,5 milyon engelliye karşı büyük bir saygısızlık yaptığını düşünüyoruz. Ülkemizde demokrasiyi, laikliği, hak hukuk, adaleti savunan CHP içinde ülke nüfusunun yüzde 13’ünü, engellileri temsil eden bir belediye başkanını içinde barındıramıyorsa bana göre CHP’de adalet de yoktur, vicdan da yoktur, engelliye hiçbir şekilde saygı duymadığını da göstermektedir” diye konuştu.


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“TURAN HANÇERLİ’NİN TEKRAR ATANMASINI ÖZELLİKLE İSTİYORUZ”

Turan Hançerli’nin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen bir başka partili de, “Turan Hançerli engelli olmasına rağmen engel tanımayan bir belediye başkanı. Tokatlıların, Çorumluların, Kastamonuluların, herkesin gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanı. İstanbul’u yeniden kazanmak istiyorsak Avcılar’da Turan Hançerli, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu demek istiyorsak Turan Hançerli’nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz. Eğer bu olmaz, tam tersi olursa hiç kusura bakmasınlar CHP İl Başkanlığı önünden sesleniyoruz. Hiç kusura bakmasınlar, Tokatlılardan bir tane oy alamazlar, Sancaktepe’yi, Küçükçekmece’yi ve İstanbul’un her yerini kaybederler. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

SARIYER'DE DE EYLEM ÇAĞRISI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İlçe örgüt üyelerini CHP İl Merkezi önünde toplanmaya çağırdı.

ÇEKMEKÖY KARIŞTI

 

CHP'li Çetin Çapan, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan'ı istifaya davet etti. Çapan parti Meclisi'nde onaylanmamış adayı ilan ettiği gerekçesi ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Bizim partimizde dayatma yapılmaz, değil mi? " dedi.

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