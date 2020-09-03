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Siyaset Aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:13:00 -
Aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önümüzdeki seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklamaları gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Abdullah Gül-CHP iddialarını güçlendirmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den, iddialar sonrası Abdullah Gül açıklaması geldi. Özgür Özel, Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin olmadığını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı yok sayıp aday belirlenmeyeceğini söyledi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecine ilişkin de konuşarak, kişiler değil ilkeler üzerinden yürüyeceğini belirtti.

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