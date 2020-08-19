Aday olacak mı? Karamollaoğlu’ndan gündem olacak Abdullah Gül çıkışı

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne henüz uzun bir süre olmasına rağmen, gündemi sürekli seçimlerle meşgul eden muhalefetin, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istediği ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ün adaylığını istediği belirtilmiş ve bu durum da huzursuzluğa neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, “Gül’ün adaylığından neden korkuyorlar?” diyerek, eski cumhurbaşkanının adaylığını istediğini gözler önüne sermişti.

Karamollaoğlu’na soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin bir açıklama da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. FOX TV’nin canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu, çok konuşulacak açıklamalar yaptı..

Gündeme dair soruları cevaplayan Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin de açıklama yaptı.

"Fol yok yumurta yok"

“Daha ortada fol yok, yumurta yok.” diye söze başlayan Saadet Partisi lideri, seçim kararı alınmadan, adaylığın konuşulmaması gerektiğini söyledi.

“Bunlar suni gündemler”

“Bunlar suni gündemlerdir. Yeri gelir bir partinin genel başkanlığını yapan biri elbette aday olabilir, yeri gelir geçmiş Cumhurbaşkanları aday olabilir” ifadelerini kullanan Saadet Partisi lideri, seçim zamanının şartlarına göre adayların belirleneceğini söyledi.

Abdullah Gül kararı müttefikleri tarafından kabul görmeyen Kılıçdaroğlu'nun şimdiki adımı merak konusu oldu.