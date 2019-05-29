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Adapazarı’nda temizlik çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, gündüz 120, gece 45 kişiden oluşan ekiplerle mahallelerdeki kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29
Adapazarı’nda temizlik çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, gündüz 120, gece 45 kişiden oluşan ekiplerle mahallelerdeki kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, oluşturdukları programla 84 mahalleyi de kapsayacak şekilde başlattığı genel temizlik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gündüz 120, gece 45 kişilik ekiplerle şehrin temizliği gerçekleşirken, günlük çalışma programların dışında hazır bulunan kepçe ve damperli araçla vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor. Çalışma kapsamında ekipler son olarak Abalı Mahallesi’nde 10 kişilik küreme ekibi ve mini damper; Maltepe ve 15 Temmuz Camili Mahallelerinde ise 15’er kişilik küreme ekibi, sokak temizliği ekipleri, kepçe ve damper ile mahalleleri baştan sona temizliyor.



“3 farklı ekip, 3 farklı mahalle”


Her gün 3 farklı ekip, 3 farklı mahallede çalışma yaptıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızda temizliği sil baştan başlattık, yeni bir soluk ve heyecanla çalışmalarımıza başladık. Tüm mahallelerimizde 3 farklı ekiple, 3 farklı bölgede çalışıyoruz. Merkez mahallelerimiz, Yenikent Bölgemiz ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde çalışmalarımız sürüyor. Daha temiz bir Adapazarı için hemşehrilerimizin de destekleriyle 7/24 çalışmaya devam edecek ve şehrimizi hep birlikte daha da güzelleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:29
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