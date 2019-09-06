Adapazarı'nda otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucunda 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Adapazarı ilçesiBudaklar köyünden Küçükesence istikametine seyreden Selami M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ile Erdem Kuyumcuoğlu, Abdullah Adıgüzel, Serkan Macit ve Mustafa Alkoçlar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Adıgüzel, Macit ve Alkoçlar'ın, durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Öte yandan, araçtakilerin Erenler ilçesine bağlı Küçükesence Mahallesi'nde çalıştıkları metalfabrikasına gitmek üzere yola çıktıkları sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

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