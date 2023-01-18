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Tarım Adana'ya dev yatırım müjdesi
Tarım

Adana'ya dev yatırım müjdesi

Adana'da, Avrupa’nın ilk ve tek Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ve Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesinin 2023 yılı yatırım programına alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 16:47:00 -
Adana'ya dev yatırım müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerimiz Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak. Adana Karataş Sera TDİOSB, Adana Karataş Su Ürünleri TDİOSB ve Nevşehir Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB 2023 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Adana Valiliği de Bakan Kirişci'nin "Avrupa’nın ilk ve tek Su Ürünleri OSB’si ve Tarıma Dayalı Sera OSB’si Adana’mıza çok yakışacak" diye duyurduğu müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Toplam yatırım tutarı 2.2 milyar TL olan Adana-Karataş Su Ürünleri TDİOSB, yılda 60 bin ton üretim yaparak , 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Yılda 100 bin ton domatesin üretileceği 2,5 milyar TL yatırım tutarındaki Adana-Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'nin ise 5 bin kişinin istihdam edilmesine imkan sağlayacağı kaydedildi.

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