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Adana’ya 9 ambulans

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletin attığı adımlar ve izlediği isabetli sağlık politikaları sayesinde ülkenin sağlık sektöründe önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 15:22
Adana’ya 9 ambulans

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletin attığı adımlar ve izlediği isabetli sağlık politikaları sayesinde ülkenin sağlık sektöründe önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.


Vali Demirtaş, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2019 yılı ilk etap ambulans dağıtımında Adana’ya tahsis edilen 9 adet acil yardım ambulansını inceledi.


Özel olarak dizayn edilmiş motor ve süspansiyon aksamıyla, uluslararası standartların üstünde yeni donanımlarıyla hizmete sunulan ve toplam değeri 2 milyon 790 bin lira olan ambulanslar hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, geçtiğimiz gün ihalesi yapılan Güney Seyhan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin Adana’ya kazandırılmasında destekleri olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve Adana milletvekillerine yeni ambulanslar için de Adanalılar adına teşekkür ettiğini dile getirdi.


Önce insan şiarıyla ülkenin her bir köşesinde vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşturulması için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade eden Vali Demirtaş, sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletin attığı adımlar ve izlediği isabetli sağlık politikaları sayesinde ülkenin sağlık sektöründe önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.


Devletin sağlık alanındaki teşvik ve destekleriyle Adana’da yapılan ve yapılacak olan birçok sağlık kuruluşuyla gelişen tıp dünyasına hızla ayak uydurduğunu belirten Demirtaş, tüm bunlara ek olarak sağlık araç gereçlerinin ve son olarak da Sağlık Bakanlığı’nın Adana’ya tahsis ettiği ambulansların sağlıkta yaşanan değişim ve dönüşümün en büyük ispatı olduğunu ifade etti.


Vatandaşların hizmetine sunulan ambulansların Adana’ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Demirtaş, daha sonra 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nce yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.


Vali Demirtaş’ın inceleme ziyaretine İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:22
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