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Aşırı sıcaklar geliyor: Vücudun günlük su ihtiyacı ne kadar? Sıfır Atık Forumu’nda döngüsel ekonomi mercek altına alındı Suç makinesi çıktı! GBT'ye bakan polisler şaşkına döndü! Sıfır atıkta Türkiye Modeli dünyaya örnek oluyor... Altyapıya 8 yılda 12,3 milyar liralık kaynak! Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek Gel vatandaş gel insan haklarına gel! Gazze hastanesinden Siyonist cezaevine Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu Günlük kasaya girecek para: Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak Balkan ülkelerinin kara kaşına hayran değiller: AB’den Rusya ve Çin’e çelme girişimi Hak ettiği cezayı aldı! Tarihi geçen ürünlerin üstünü böyle kapatmış!
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Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek
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Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

Türkiye’nin , küresel yeşil sanayi dönüşümünde güvenilir bir ortak, kolaylaştırıcı bir aktör olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında çalışan 4 bin 500 projeye ve 4 bin 300 bilim insanına 700 milyon dolar kaynak tahsis etmiştir” dedi.

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Foto - Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

Bakan Kacır, İstanbul’da Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Sanayide Yeşil Dönüşüm Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumu’na katıldı. Forum kapsamında, yalnızca çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda üretimin, yatırımın, ticaretin ve sanayi politikalarının geleceğini ve potansiyel ortak iş birliklerinin de ele alınacağını belirten Kacır, konuşmasında şunları söyledi: SIFIR ATIK HAREKETİ: Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi; atıkları değere dönüştürürken ve kırılgan dünyamızı korurken, doğayla uyumlu üretim ve tüketim anlayışının mümkün olduğunu ortaya koyan kapsamlı bir dönüşüm çabasıdır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu vizyon ulusal sınırlarımızı aşmış ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm arayan küresel bir seferberliğe dönüşmüştür. Bu öneminin bir göstergesi olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Mart tarihini Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etmiştir.

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Foto - Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

YATIRIMA TEŞVİK: Bu vizyoner yaklaşım doğrultusunda Türkiye, sanayimizin bu yönde dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kapsamlı politika ve destek mekanizmaları uygulamaktadır. Yeşil Dönüşüm Programını hayata geçirdik. Program kapsamında enerji ve kaynak verimliliğini artıran, emisyonları azaltan, atıkların yeniden kullanımını ve geri kazanımını sağlayan ve üretim süreçlerinin çevresel performansını iyileştiren yatırımlara kapsamlı destekler sunuyoruz. YEŞİL BÜYÜME: Gerçek anlamda yeşil bir sanayi yalnızca yatırımlarla değil; teknolojiyle, inovasyonla ve yeni çözümler geliştirme cesaretiyle inşa edilir. Milli Teknoloji Hamlemiz doğrultusunda yeşil dönüşümü yalnızca çevreye yönelik bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda daha ileri teknolojilerin, daha güçlü inovasyon kapasitesinin ve daha rekabetçi sanayi üretiminin önünü açan bir unsur olarak görüyoruz. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla iklim dostu teknolojiler, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, temiz üretim ve sürdürülebilir malzemeler gibi kritik alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz. TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında çalışan 4 bin 500 projeye ve 4 bin 300 bilim insanına 700 milyon ABD doları kaynak tahsis etmiştir.

#3
Foto - Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ: Yeşil dönüşüm, herhangi bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceğinden çok daha kapsamlı, çok daha derin ve çok daha acil bir konudur. Uluslararası finansmanı, güçlü ortaklıkları ve ortak bir sorumluluk anlayışını gerektirmektedir. Projeksiyonlarımıza göre Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için, karbon yoğunluğu yüksek olan demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinde 71 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ: Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi, organize sanayi bölgelerimizi daha yeşil, daha verimli ve daha rekabetçi hale getiren altyapı yatırımlarına finansman sağlamaktadır. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, firmalar, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve teknoloji sağlayıcıları tarafından geliştirilen yeşil teknolojileri desteklemektedir. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ise yeşil dönüşümün kadınlar, gençler, girişimciler ve finansmana, becerilere ve istihdama daha güçlü erişime ihtiyaç duyan topluluklar için yeni ekonomik fırsatlar oluşturmasını hedeflemektedir.

#4
Foto - Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

İKİLİ İŞ BİRLİKLERİ: Türkiye’de sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yalnızca ikili iş birliği mekanizmalarını değil, aynı zamanda çok taraflı finansman ve koordinasyon mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. TIDIP ile 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayi karbonsuzlaşma yatırımını desteklemeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu ortaklık, uluslararası kalkınma finansmanını ulusal sanayi dönüşümüyle uyumlu hale getirmek isteyen ülkeler için ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir bir model sunmaktadır. SANAYİDE KARBONSUZLAŞMA: Birçok çok taraflı kalkınma bankası TIDIP’e katılım sürecindedir ve platform, sanayide karbonsuzlaşma hedeflerini somut yatırımlara, ortaklıklara ve uygulamalara dönüştüren öncü bir girişim olarak COP31’de resmen hayata geçirilecektir. Bu kararlılık, Türkiye’nin COP31 sürecindeki yaklaşımına da yön verecektir.

#5
Foto - Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

KÜRESEL DÖNÜŞÜM: İkincisi ise COP31’i uluslararası ortaklıkların ve iş birliği girişimlerinin geliştirilmesine imkân sağlayan bir platform olarak değerlendirmektir. Türkiye’nin COP31 vizyonu yalnızca kendi sanayi dönüşümünü ilerletmekle sınırlı değildir; aynı zamanda küresel dönüşüm sürecinin daha adil ve kapsayıcı hale gelmesine katkı sunmayı da amaçlamaktadır. Bu noktada vazgeçilmez gördüğümüz bir ilkenin altını çizmek isterim: Yeşil dönüşüm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki, özellikle de En Az Gelişmiş Ülkeler aleyhine olan eşitsizlikleri derinleştirmemelidir. “DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”: Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda defalarca dile getirdiği şu vizyonun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır: “Dünya beşten büyüktür.” ve “Daha adil bir dünya mümkündür.” En Az Gelişmiş Ülkelerin yapısal kırılganlıklarını aşabilmeleri için uluslararası toplumun destek mekanizmalarını güçlendirmesi, finansmana erişimi kolaylaştırması, üretim kapasitelerini geliştirmesi ve ekonomik dayanıklılıklarını artırması gerekmektedir. YEŞİL SANAYİ: Türkiye’nin kalkınma tecrübesinin, ortak ülkelerin yeşil sanayileşme çabalarına katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Pratik iş birliği modelleri geliştirmeyi, teknoloji ortaklıklarını kolaylaştırmayı, kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemeyi ve finansman bulabilir proje havuzlarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

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