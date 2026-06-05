Yeşil dönüşüme 700 milyon dolar: TÜBİTAK’tan 4 Bin 500 projeye destek

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ: Yeşil dönüşüm, herhangi bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceğinden çok daha kapsamlı, çok daha derin ve çok daha acil bir konudur. Uluslararası finansmanı, güçlü ortaklıkları ve ortak bir sorumluluk anlayışını gerektirmektedir. Projeksiyonlarımıza göre Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için, karbon yoğunluğu yüksek olan demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinde 71 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ: Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi, organize sanayi bölgelerimizi daha yeşil, daha verimli ve daha rekabetçi hale getiren altyapı yatırımlarına finansman sağlamaktadır. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, firmalar, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve teknoloji sağlayıcıları tarafından geliştirilen yeşil teknolojileri desteklemektedir. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ise yeşil dönüşümün kadınlar, gençler, girişimciler ve finansmana, becerilere ve istihdama daha güçlü erişime ihtiyaç duyan topluluklar için yeni ekonomik fırsatlar oluşturmasını hedeflemektedir.