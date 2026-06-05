Suç makinesi çıktı! GBT'ye bakan polisler şaşkına döndü!
Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelendiği ve kovalamacada kıskıvrak yakalanan şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelendiği ve kovalamacada kıskıvrak yakalanan şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin devriye görevi yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı yunus timi durumundan şüphelendikleri bir şahsa sorgu yapmak istedi.
Polisi karşısında gören şahıs koşarak kaçmaya başlarken, yunus timi yaya ve motosiklet ile şüpheliyi kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şahıs motorize ekiplerce kıskıvrak yakalandı.
Yapılan sorgusunda isminin İ.Ş. olduğu öğrenilen şüphelinin 34 farklı dosyadan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Kelepçelenen şahıs olay yerine çağrılan toplama aracı ile sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine teslim edildi.
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