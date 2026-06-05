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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Obezite hastalığının detayları her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor...

#1
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

TÜİK tarafından yayımlanan 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8'e yükseldi.

#2
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Kadınların obezite oranı erkeklere göre daha yüksek.

#3
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Obezite, tüm dünyada ortak bir sağlık sorunu olmaya devam ederken, Türkiye’de de özellikle kadınlar başta olmak üzere giderek artan bir problem olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıkladı.

#5
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi incelendiğinde; Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 20,2 iken, 2025 yılında yüzde 21,8 oldu.

#6
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2025 yılında kadınların yüzde 24,8'inin obez ve yüzde 32,2'sinin obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 18,7'sinin obez ve yüzde 43,1'inin obez öncesi olduğu görüldü.

#7
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMAYANLARIN ORANI YÜZDE 86,6 OLDU

#8
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında yüzde 85,3 iken, 2025 yılında yüzde 83,5 oldu.

#9
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Kadınlarda ise bu oran yüzde 92,7'den yüzde 89,7'ye geriledi.

#10
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapması önerilmektedir.

#11
Foto - Kadınlar, erkeklere göre daha da obez!.. Türkiye'de obez bireylerin oranı yüzde 21,8 oldu

Buna göre, haftada 150 ile 300 dakika arası fiziksel aktivite yapanların oranı 2025 yılında erkeklerde yüzde 4,1, kadınlarda yüzde 2,7 oldu.

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