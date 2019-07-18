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Adana’ya 3 aşı nakil aracı

Sağlık Bakanlığının geçici koruma altındaki nüfusa sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırladığı SIHHAT Projesi kapsamında Adana’ya 3 adet aşı nakil aracı tahsis etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Adana’ya 3 aşı nakil aracı

Sağlık Bakanlığının geçici koruma altındaki nüfusa sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırladığı SIHHAT Projesi kapsamında Adana’ya 3 adet aşı nakil aracı tahsis etti.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, aşı nakil aracını inceledi. Tüm donanımlarıyla toplam bedeli 384 bin 768 Lira olan aşı nakil araçları hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, aşıların çocukları ölüm ve sakatlıkla sonuçlanabilecek pek çok hastalıktan koruduğuna dikkat çekti.


Son teknolojilerle üretilmiş aşıların ülkemizin en ücra köşesindeki çocuğa ulaştırılıncaya kadarki süreçte çok iyi korunması gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Aşıların korunması için özel donanımlı aşı nakil araçları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda araçların ilimize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve Adana milletvekillerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.


Vali Demirtaş’ın Halk Sağlığı Başkanlığı bahçesindeki inceleme ziyaretine Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
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