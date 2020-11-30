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Spor Adanaspor'un Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

Adanaspor'un Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:40:31 -
Adanaspor'un Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları da ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 11. haftadaki Beypiliç Boluspor maçı gibi, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonunun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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