Adanaspor'da transfer
- Turuncu-beyazlı kulüp, Evren Korkmaz'ı renklerine bağladı16 Temmuz 2019 Salı 16:19
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, stoper Evren Korkmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Hollanda 1. Ligi'nde ekiplerinden VVV-Venlo'da forma giyen 22 yaşındaki Evren'in, Adanaspor Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim ve Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada, Evren Korkmaz'ın burada kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
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