Adanaspor’da derbi hazırlıkları sürüyor Adanaspor, TFF 1.

Adanaspor, TFF 1.Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve orta şut çalışmasıyla sürdü. Koordinasyon ile kuvvet oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, Kağan Söylemezgiller ile Furkan Özçal takımdan ayrı çalıştı.

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