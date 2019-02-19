Adanaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor Adanaspor, Spor Toto 1.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü, Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Antrenör Ali Asım Balkaya yönetimindeki antrenmanda turuncu-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Adanaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.