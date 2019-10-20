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Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

20 Ekim 2019 Pazar 21:18
Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

 

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti.

MAÇ SONUCU:2-2

Mücadelenin 38. dakikasında Eslem Öztürk konuk ekibi öne geçirdi: 0-1

Karşılaşmanın 47. dakikasında Özgür Özdemir skoru eşikledi: 1-1

70. dakikada Ali Aytemur konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2

81. dakikada Utku Şen maçın sonucunu ilan etti: 2-2

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:18
  1. Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
  2. Adanaspor
  3. TFF 1. Lig

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