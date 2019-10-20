Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'de Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?20 Ekim 2019 Pazar 21:18
TFF 1. Lig'de Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti.
MAÇ SONUCU:2-2
Mücadelenin 38. dakikasında Eslem Öztürk konuk ekibi öne geçirdi: 0-1
Karşılaşmanın 47. dakikasında Özgür Özdemir skoru eşikledi: 1-1
70. dakikada Ali Aytemur konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2
81. dakikada Utku Şen maçın sonucunu ilan etti: 2-2
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