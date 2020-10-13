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Spor Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan: - "Bu arayı mini bir kamp gibi geçirdik. Elimizdeki oyuncuların hepsini form durumuna göre kullanmaya çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:57:02 -
Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 17 Ekim Cumartesi günü karşılaşacakları Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Yunus Murat Ceylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takım arasını takıma geç katılan oyuncuların hazır hale gelmesi için fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu dönemi iyi değerlendirdiklerini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu arayı mini bir kamp gibi geçirdik. Gayet iyi çalışmalar yaptık, tempomuz yüksekti. Oyuncularımızın adaptasyonu iyiydi. Çok keyifli geçti. Elimizdeki oyuncuların hepsini form durumuna göre kullanmaya çalışıyoruz. Üst düzey oyuncular zaten her haftayı 3 maç oynayarak geçiriyor. Üst düzey oyuncular sezon içerisinde 55-60 maçı görüyor. Fiziksel olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Allah korusun bir sakatlık veya ceza durumu olursa da görev vereceğimiz arkadaşlar görevlerini en iyi şekilde yerine getirecektir. O konuda bir endişemiz yok."





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