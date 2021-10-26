Adanaspor-Adıyaman FK maçı kaç kaç bitti? Adanaspor-Adıyaman FK maç sonucu
Türkiye Kupası 3.tur mücadelesinde Adanaspor ile Adıyaman FK karşı karışya geldi. Futbolseverler Adanaspor-Adıyaman FK maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Adanaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Adanaspor ile Adıyaman FK arasında oynanan maçın sonucu ise araştırılmaya başlandı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Adanaspor-Adıyaman FK maçı kaç kaç bitti? Adanaspor-Adıyaman FK maç sonucu
Adanaspor-Adıyaman FK maçı saat 20.45’te başladı. Mücadele Adanaspor'un 1-0’lık eşitlikle devam ediyor.