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Spor Adanaspor-Adıyaman FK maçı kaç kaç bitti? Adanaspor-Adıyaman FK maç sonucu
Spor

Adanaspor-Adıyaman FK maçı kaç kaç bitti? Adanaspor-Adıyaman FK maç sonucu

Türkiye Kupası 3.tur mücadelesinde Adanaspor ile Adıyaman FK karşı karışya geldi. Futbolseverler Adanaspor-Adıyaman FK maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Adanaspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 21:25:00 - 2021-10-26 22:00:19
Adanaspor-Adıyaman FK maçı kaç kaç bitti? Adanaspor-Adıyaman FK maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Adanaspor ile Adıyaman FK arasında oynanan maçın sonucu ise araştırılmaya başlandı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Adanaspor-Adıyaman FK maçı kaç kaç bitti? Adanaspor-Adıyaman FK maç sonucu

Adanaspor-Adıyaman FK maçı saat 20.45’te başladı. Mücadele Adanaspor'un 1-0’lık eşitlikle devam ediyor.

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