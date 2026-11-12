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Kobi Adana’nın çehresini değiştirecek yatırımlar geliyor!
Kobi

Adana’nın çehresini değiştirecek yatırımlar geliyor!

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Adana’nın çehresini değiştirecek yatırımlar geliyor!

Adana’da Ceyhan ve Yumurtalık başta olmak üzere planlanan sanayi yatırımlarıyla kentin üretim ve lojistik gücünün büyütülmesi hedefleniyor.

Adana’da sanayi ve lojistik yatırımlarında yeni bir dönem hazırlanıyor. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan ve Yumurtalık başta olmak üzere kentte hayata geçirilmesi planlanan sanayi yatırımlarının Adana’yı Türkiye’nin en önemli üretim ve lojistik merkezlerinden biri haline getireceğini söyledi. Kıvanç, yaklaşık 10 yıl içerisinde tamamlanması beklenen yatırımlar ve Adana Ana Konteyner Limanı ile kentin sanayi alanının 200 bin dönümün üzerine çıkacağını, binlerce kişiye yeni istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.

 

Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden Adana’da ekim ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 298,5 milyon dolara ulaştı. Ayrıca kentin Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde inşa süreçleri devam eden Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ve Terminali ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi de kent ekonomisine uzun vadede katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca Karataş ilçesinde de devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) adı altında su ürünleri ve sera olmak üzere iki ayrı uzmanlaşmış organize bölgesinin de kurulması kent ve ülke ekonomisine hem istihdam hem de ekonomik güç kazandıracak.

 

Yaklaşık 10 yıl içerisinde bütün yatırımların tamamlanması ve tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı ile birlikte Adana, Basra Körfezi’nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlanmasının yanı sıra doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz’e Türkiye üzerinden geçmesine imkan sağlayan bölgedeki en önemli il haline gelecek.

 

“Sanayicilerimiz bugün çok zor şartlarda üretim yapıyor”

Konuyla ilgili Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adana’nın ekim ayında ülke ortalamasından daha fazla ihracat gerçekleştirdiğine değinen Başkan Kıvanç, "Yılın ilk 10 ayına baktığımızda ise yüzde 14,1’lik artışla 2 milyar 814 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye ihracatının ekim ayında yüzde 8,1 arttığı bir dönemde, Adana olarak ülke ortalamasının üzerinde büyüme kaydetmemiz son derece önemli. Sanayicilerimiz bugün çok zor şartlarda üretim yapıyor. Yüksek finansman maliyetlerine, artan üretim giderlerine ve küresel pazarlardaki yoğun rekabete rağmen ihracatımızı artırmayı başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

“130 bin dönümlük yeni sanayi alanı planlanıyor”

Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki yatırımların kent ekonomisine öneminden bahseden Zeki Kıvanç, Adana’nın Türkiye’nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri haline geleceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bugün yaklaşık 78 bin 820 dönüm olan sanayi alanımıza ilave olarak, 130 bin dönümlük yeni sanayi alanı planlanıyor. Bu yatırımların hayata geçirilmesiyle toplam sanayi alanımız 200 bin dönümün üzerine çıkacak. Böylece sanayi alanlarımızın Adana’nın yüzölçümü içerisindeki payı yüzde 0,57’den yüzde 1,48’e yükselecek. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Çünkü yeni sanayi alanları demek, yeni yatırımlar, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve yeni istihdam imkanları demek. Ceyhan-Yumurtalık hattı, sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin sanayi geleceği açısından da stratejik bir öneme sahip."

 

“Yeni fabrikalar kurulacak”

Yeni kurulacak sanayi bölgelerinin istihdam ve ülke ekonomisine katkı sunacağını da aktaran Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Aynı zamanda bölgemizde yeni fabrikalar kurulacak, yan sanayi gelişecek ve binlerce kişiye yeni istihdam imkanları oluşabilecek. Bizim burada özellikle önemsediğimiz bir konu var. Bu büyük yatırımlardan Adana’daki mevcut sanayicilerimizin, KOBİ’lerimizin ve yerel tedarikçilerimizin de faydalanmasını istiyoruz. Çünkü büyük yatırımların gerçek ekonomik katkısı, çevresinde oluşturacağı üretim ve istihdam ekosistemiyle ortaya çıkacaktır. Yaklaşık 10 yıl içerisinde bu yatırımların tamamı hayata geçirilecek diye düşünüyorum" dedi.

 

"Sıkışıklığın giderilmesi lazım"

İhracattaki artışa rağmen sanayi kuruluşlarının finansmana erişimde önemli güçlüklerle karşılaştığını belirten Başkan Zeki Kıvanç, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve döviz dönüşüm desteği talep ederek, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Kredi Garanti Fonu olarak 250 milyar lira bankalara sigorta etmişti. Biz bunun aynı şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Teminat verilip sıkışıklığın giderilmesi lazım. İhracatçılarımız dövizin baskılanmasından dolayı dövizle mal satmakta rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. İhracatımız artıyor ama emek yoğun sektörlerde rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. İstihdama dayalı sektörlerde yüzde 3’lük desteğin yüzde 10’lara çıkartılması gerekiyor. Dünyanın en büyük döviz rezervi Çin’dedir. Çin, ihracatçısına yüzde 13 destek veriyor. Bizim ihracatçıya verdiğimiz destek Türkiye’de kalıcı kalır. Devletimizden ihracatçıya özel destekler verilmesini ve kur desteğinin arttırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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