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Adanalı müptezel, gündüz vakti sokakta uyuşturucu kullandı

Adana'da bir şahıs, gündüz vakti kaldırımda uyuşturucu kullandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:11
Adanalı müptezel, gündüz vakti sokakta uyuşturucu kullandı

Adana’da bir gencin gündüz vakti kaldırıma oturup uyuşturucu kullanması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Ruh Sağlığı Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç, uyuşturucu krizine girince çevredeki vatandaşlara aldırmadan araçların arasında oturup şırıngayla uyuşturucu hazırlamaya başladı. Gencin uyuşturucu maddeyi hazırladığını gören bir araç sürücüsü bu anları telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Uyuşturucu maddeyi hazırlayan gencin, gündüz vakti çevredeki vatandaşlara aldırış etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bir süre uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öğrenilen gencin daha sonra çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği öğrenildi.


Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı aynı yerde birçok gencin güpegündüz uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:11
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