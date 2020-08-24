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Aktüel Adana'daki yangın mağdurları sağlam eşyalarını kurtarmaya çalışıyor
Aktüel

Adana'daki yangın mağdurları sağlam eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

Evinin bir kısmı yanarak zarar gören Nurten Özdemir: - "En çok beslediğim tavuk ve civcivlerime bir şey olacak diye korktum. Allaha şükür bir şey olmamış"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:53:29 -
Adana'daki yangın mağdurları sağlam eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınında evleri yanarak zarar gören vatandaşlar, sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar.

Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'nde dün birkaç farklı noktada başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangında, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, kalan sağlam eşyalarını başka yere taşıyor.

Yangının başlangıcına tanıklık eden Seyfullah Farsak, jandarma ekiplerinin dün gelerek evi hemen tahliye etmelerini istediğini söyledi.

Evden hiçbir eşya almadan çıktıklarını dile getiren Farsak, "Bugün geldiğimizde benim kullandığım barakam ve içindeki tüm eşyalarım yanmış. Evimizin de dış cephesi biraz yanmış ve camlarımız patlamış. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi. Evdeki eşyaları alıp Kozan'daki diğer evimize geçtik. Allah beterinden korusun inşallah." dedi.

Evi ve barakası yanan İbrahim Özdemir de "Sabah evimize geldiğimizde evimizin bir kısmının ve barakanın tamamen yandığını gördük. Biz de içeride sağlam kalan eşyaları yükleyip Kozan'a gidiyoruz. Canımıza bir şey olmamasına seviniyoruz. Ne zaman buraya döneriz bilmiyoruz." diye konuştu.

- "Eşyamdan çok tavuklarım için korktum"

Yangında evi yanarak zarar gören Nurten Özdemir ise yanan eşyaları için hiç üzülmediğini söyledi. Özdemir, "Evimdeki eşyalarımın yanmasına değil en çok beslediğim tavuk ve civcivlerime bir şey olacak diye korktum. Allaha şükür bir şey olmamış. Onlar da can ne de olsa. Eğer bu yangını birileri bilerek çıkardıysa Allah onları bin beter etsin. Nasıl kıydınız bu kadar ağaca, böceğe, hayvana? Nasıl hesap vereceksiniz, yazık değil mi bu kadar cana?" ifadelerini kullandı.

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