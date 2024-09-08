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Yerel Adana'daki yangın kontrol altında
Yerel

Adana'daki yangın kontrol altında

Yeniakit Publisher
2024-09-08 17:55:00 -
Adana'daki yangın kontrol altında

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kösefakılı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Haber verilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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