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Aktüel

Adana'daki terör operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:15:43 -
Adana'daki terör operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik 11 Haziran'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan C.T. ve B.B. tutuklandı, T.Ç, Ö.F.K, K.K. ve S.F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl yakalanan 2 şüphelinin ifadesinde, C.T'nin "Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığı, Türkiye'ye dönerek bombalı eylem yapacağı" şeklinde ifade vermesinin ardından polisin çalışma başlattığı öğrenildi.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesince yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen C.T'nin teknik ve fiziki takibe alındığı belirtildi.

Yaklaşık 4 yıldır terör örgütlerinin içinde yer aldığı, patlayıcılar üzerinde uzmanlaştırıldığı ve "sınır sorumlusu" gibi görevlerde bulunduğu iddia edilen C.T'nin cep telefonunda, düzenekli patlayıcıların görselleri ve Suriye'de uzun namlulu silahlarla çekildiği fotoğrafları ele geçirildi.

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