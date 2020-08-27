  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak
Aktüel

Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Yanan alanın tespit edilmesi, zarar gören ağaçların kaldırılması ve bölgenin bir an önce orman haline getirilmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede burada ağaçlandırma çalışmaları yapıp bölgeyi orman haline getireceğiz" - "Orman Teşkilatı, yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor. Yangında evlerin yakınında konuşlanıp bu noktalara zarar gelmemesi amacıyla mücadele ettiğimiz için yangın az zayiatla atlatıldı. Allah esirgesin, çok daha büyük felaketi, can kayıplarının yaşandığı afeti konuşuyor olabilirdik"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:09:37 -
Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak

ADANA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Karacabey, Kuyubeli Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlanan orman yangınına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Saat 12.50'de çıkan orman yangınına ekiplerin 14 dakikada müdahale etmeye başladığını belirten Karacabey, bölgedeki şiddetli rüzgarın işlerini zorlaştırdığını anlattı.

Karacabey, yangın nedeniyle tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece Adana değil, Türkiye'nin 16 orman bölge müdürlüğünden ekipler yangına müdahale etti ve seferber oldu. Yangını söndürmek için hava araçlarından 2 uçağı ve 20 helikopteri bölgeye sevk ettik. Yangın kontrol altına alındı. Burada kahramanca, destansı mücadele gerçekleştirildi. Bölgedeki 8 mahallede bulunan vatandaşlarımızın canlarına zarar gelmemesi en büyük çabamızdı. Bunun neticesini aldığımızı görüyoruz. Burnu bile kanamadan vatandaşlarımız bölgeden tahliye edildi."

Karacabey, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, çalışma sonucunda vatandaşların yaralarının sarılması konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

- "Orman Teşkilatı, yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor"

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğine değinen Karacabey, "Yanan alanın tespit edilmesi, zarar gören ağaçların kaldırılması ve bölgenin bir an önce orman haline getirilmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede burada ağaçlandırma çalışmaları yapıp bölgeyi orman haline getireceğiz." diye konuştu.

Karacabey, yangında devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ve ekiplerin önemli görev üstlendiğini belirterek, "Orman Teşkilatı yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor. Yangında evlerin yakınında konuşlanıp bu noktalara zarar gelmemesi amacıyla mücadele ettiğimiz için yangın az zayiatla atlatıldı. Allah esirgesin çok daha büyük felaketi, can kayıplarının yaşandığı afeti konuşuyor olabilirdik." ifadesini kullandı.

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Karacabey, "Bu yangının kasıtlı olarak yapıldığı, Valiliğimizin verdiği bilgiyle aslında teyit edilmiş oldu. Failinin belirlenmiş olması önemli gelişme. Yangın sebebinin ortaya çıkması birtakım vatandaşların üzerindeki yanlış anlamaları da ortadan kaldırmış olacak ayrıca bu kişilerin alacakları cezalar bundan sonra bu tür hadiselere niyetlenecek olan kişilerin dikkatlerini çekmesi açısından önemli olacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Siyaset

İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek

Gazeteci Turgay Güler bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa edeceğini yazdı. Güler "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakı..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler
Gündem

Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler

Filmi çekilen joker Halis Karataş'ın ata şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı