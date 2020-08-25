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Aktüel Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Aktüel

Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Karadan devam eden müdahaleye çok sayıda ekip katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:13:17 -
Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Çok sayıda araç ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları gece boyunca inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye de yeniden başlanacağı bildirildi.

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