  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Aktüel

Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 00:45:28 -
Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın karamasıyla havadan müdahale ara verilen çalışmada 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Devam eden yangına ekipler karadan müdahale ediyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'
Dünya

Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi başka bir Azerbaycan vatandaşı tarafından sert tepkiyle..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 17 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı