Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.
Dün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangına gün boyunca 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personel müdahale etti.
Havanın kararmasının ardından helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilen çalışmalar, karadan devam ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.