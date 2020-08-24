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Aktüel Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
Aktüel

Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:53:29 -
Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.

Dün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına gün boyunca 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personel müdahale etti.

Havanın kararmasının ardından helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilen çalışmalar, karadan devam ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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