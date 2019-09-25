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Adana'daki hain saldırının görüntüsü ortaya çıktı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:06

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Polis Özel Harekat (PÖH) servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi, 1'i polis memuru 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Servis aracının zırlı olmasının büyük bir faciayı engellediği belirtiliyor.

Terör saldırısı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Kamera görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Adana'da polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu!

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:06
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