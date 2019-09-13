Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanan avukata, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi- Hükmün açıklanması geri bırakıldı

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan avukata, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık O.G. ile avukatı katıldı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, 2011 yılında FETÖ'ye ait öğrenci evinde kaldığını söyledi. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlığa dair detaylı ifade verdiğini belirten sanık, ''Bana Eagle programı üzerinden Burak ve Erdi isimli şahıslardan mesajlar geliyordu. Buluştuğumuz sohbetlerde gündeme ilişkin konular konuşuluyordu. Bu programı yaklaşık 2 ay kadar kullandım. Bildiğim tüm hususları önceki aşamalarda anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı. Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın samimi olarak tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



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